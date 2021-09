Defensie klaar met noodhulp Haïti

Defensie heeft de militaire noodhulpoperatie in Haïti beëindigd. Het marineschip Zr. Ms. Holland verleende de afgelopen twee weken bijstand in het land, dat op 14 augustus werd getroffen door een zware aardbeving. Inmiddels is Haïti begonnen met de wederopbouw. Daarbij spelen de Nederlandse militairen geen rol meer.