Grotere vraag naar zonvakanties in herfstperiode

Nederlanders durven weer vaker een vakantie te boeken. Touroperators als TUI en Sunweb merken een grotere vraag naar zonvakanties in de komende herfstperiode. Volgens Sunweb ligt het aantal boekingen voor de periode weer op het niveau van voor de crisis. Ook TUI merkt dat de vraag aantrekt, maar kon nog niet direct percentages of aantallen geven.

Een woordvoerster van TUI benadrukt dat de vergelijking met 2019, maar ook met vorig jaar, mank gaat. In 2019 werd er door mensen veel verder van tevoren geboekt. Vorig jaar lag het aantal boekingen door de crisis veel lager.

Hoewel er nu wel weer wat meer beweging zit in de vroegere boekingen, ligt het aantal lastminuteboekingen nog altijd hoog. Dat betekent extra uitdaging voor de planners bij TUI, omdat pas kort van tevoren bekend is hoeveel vakantiegangers er af zullen naar reizen naar bijvoorbeeld de Spaanse eilanden of Griekenland. Ook de Nederlandse delen van het Caribisch gebied zijn populair. Vanwege de reisbeperkingen die nog altijd gelden is het algehele aanbod beperkt.

Minder aanbod

Net als bij TUI wijst ook Sunweb op het mindere aanbod van bestemmingen. Vakanties naar Turkije en Egypte worden nu niet aangeboden vanwege de nu geldende reisadviezen. Daartegenover neemt de vraag naar vakanties naar de Europese landen rond de Middellandse Zee toe. Alles bij elkaar ligt het aantal boekingen gelijk ten opzichte van 2019. Afgezet tegen de boekingen van vorig jaar is er tot en met oktober ruim twee keer meer geboekt.

Dat er nu meer wordt geboekt heeft volgens Sunweb ook te maken met de beperkingen die nog golden in juni en juli. Ook bij TUI merken ze dat mensen weer graag op vakantie willen wat het oplopende aantal boekingen ook verklaart.

Ook bij de VakantieDiscounter merken ze een stijgende vraag naar zonvakanties in de herfst. In augustus werden volgens het platform vijf keer zoveel herfstvakanties geboekt als in juli. Spanje is de populairste bestemming en dan met name eilanden als Mallorca, Gran Canaria en Tenerife. In Griekenland gaat het met name om Kreta en Rhodos. Verder is Malta in trek.