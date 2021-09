Internationale treinen mogelijk plat door acties personeel

De bonden sturen de NS volgende week een ultimatum. Als daar niet op wordt ingegaan dan zal er worden gestaakt, aldus een woordvoerster van VVMC. Naast conducteurs gaat het ook om ondersteunend personeel. Volgens VVMC gaat het in totaal om zo’n 300 tot 350 medewerkers.

Het aanbod waarover werd gestemd is het loonbod dat NS voor de crisis al bij de bonden had voorgelegd. Door de coronacrisis gingen de onderhandelingen echter op pauze, waarna de aanbieding vanuit NS afgelopen zomer weer bij het personeel ongewijzigd werd neergelegd. Daar stemden de medewerkers dus niet mee in.

Naast het personeel van de internationale treinen is er bij de bonden ook onvrede over de wijze waarop de NS de herinrichting van de service op de stations invult. Ook daar klagen de bonden over. NS zegt in een reactie het ultimatum nog niet binnen te hebben en zodoende nog niet inhoudelijk te kunnen reageren.