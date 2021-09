Banengroei VS valt veel zwakker uit dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus veel zwakker toegenomen dan verwacht. Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid nam de werkgelegenheid met 235.000 arbeidsplaatsen toe in ‘s werelds grootste economie. Economen hadden in doorsnee op een aanwas met 733.000 nieuwe banen gerekend.

Het is de zwakste banengroei in zeven maanden. In juli was nog sprake van een groei met ruim 1 miljoen banen in de VS. Volgens economen kunnen werkgevers terughoudender zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel vanwege onzekerheid door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Maar ook hebben veel werkgevers moeite om aan personeel te komen, wat de banengroei remt.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het monetaire beleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. Bij afzwakkend herstel van de arbeidsmarkt van de coronacrisis kan de Fed zijn steunmaatregelen langer in stand houden. Fed-voorzitter Jerome Powell zei een week geleden nog dat de arbeidsmarkt nog lang niet is hersteld van de pandemie. Er zijn nog altijd miljoenen banen minder in de VS dan voor de virusuitbraak.