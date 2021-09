Onbegrip over drukte in Zandvoort

Op sociale media is opnieuw veel onbegrip ontstaan over de drukte rondom het circuit van Zandvoort. Er worden filmpjes en foto's gedeeld waarop honderden mensen op elkaar staan of in grote groepen richting het circuit lopen.

Vanuit de entertainmentsector klinken verschillende verbijsterde reacties, zeker omdat de Formule 1-race door mocht gaan omdat publiek geplaceerd was en daardoor niet op een festival zou lijken. "Dit was natuurlijk te verwachten en mijn beide middelvingers gaan direct naar @MinPres en @hugodejonge", schrijft zanger Tim Knol op Twitter. "Aangezien zij die ons als sector ook al een tijdje geven mag ik ze toch ook wel even terug doen. Sukkels."

"Heel anders dan een festival eigenlijk", reageert presentator Tim Hofman cynisch. En ook onder anderen KINK-dj Michiel Veenstra, theatermaker Maurice Wijnen en acteur Diederik Ebbinge delen de beelden. "Geplaceerd evenement", schrijft Ebbinge er zonder commentaar bij. "Op een stoeltje mensen!", voegt Veenstra eraan toe. "Denk dat er maar 1 stoeltje stond dan of zo?", vraagt presentator Arjen Lubach zich af.

De entertainmentsector is al langer ontevreden over de gang van zaken rond de Formule 1. Er is veel onbegrip dat het race-evenement wel door kan gaan terwijl festivals verboden blijven.

De gemeente Zandvoort zei eerder op de dag dat het "op piekmomenten even heel druk" was, maar dat het later "veel en veel rustiger" was. De vergelijking met festivaldrukte wilde een woordvoerder niet maken. "Het is hetzelfde als de in- en uitstroom bij een voetbalstadion die heel druk kan zijn. Het is absoluut geen festival."