Werkgevers: bedrijven moeten vaccinatiebewijs kunnen controleren

Ondernemers moeten kunnen controleren of werknemers gevaccineerd zijn, getest of recent hersteld van een corona-infectie. Ondernemers moeten ook de mogelijkheid krijgen om werknemers te kunnen weigeren bij wie dit niet gecontroleerd kan worden. Daarvoor pleiten werkgevers- en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een verklaring. Ze willen duidelijkheid van het kabinet.

Voor werknemers bij wie niet gecontroleerd kan worden of iemand gevaccineerd is of hersteld van het virus, moeten alternatieven komen, zoals ter plekke testen, thuiswerken of beschermende maatregelen. Alleen op deze manier kan een veilige werkomgeving gegarandeerd worden, zeggen de organisaties. Daarnaast vragen werknemers en klanten steeds vaker om dit soort maatregelen, zeggen ze.

Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, komen ondernemers in allerlei sectoren ‘in de praktijk steeds meer klem te zitten’. ‘Enerzijds zijn ze wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen ze nu niet eens vragen of hun medewerkers gevaccineerd of getest zijn en kunnen ze mensen niet weigeren. Zeker nu we straks weer allemaal naar kantoor gaan moet dat anders’, zegt ze.

Volgens Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, hebben ondernemers ‘dringend behoefte aan helderheid’. Zo zijn er volgens Vonhof bedrijven, in bijvoorbeeld de evenementensector, die klanten straks verplicht moeten vragen naar een coronatestbewijs, terwijl ze eigen werknemers daar niet naar mogen vragen.

De organisaties doen de oproep voor duidelijkheid aan het kabinet bij de start van hun campagne over het belang van vaccineren in het bedrijfsleven.