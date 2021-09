Peking wil geen mensen met 'incorrecte' mening meer in beeld

Omroepen en internetplatforms in China mogen geen acteurs, artiesten of gasten meer in beeld brengen die "incorrecte politieke posities innemen" en die "in hart en in handelen twijfelen aan de (communistische) partij en aan het land". President Xi Jinping heeft de toezichthouders op televisie en radio (NRTA) opdracht gegeven de entertainmentindustrie doortastend op te ruimen en te zuiveren, melden staatsmedia vrijdag.

De president wil ook dat bij het opschonen van de sector een einde wordt gemaakt aan de torenhoge lonen en de cultuur van beroemdheden en hun fans. De media moeten streng selecteren wie er voor het voetlicht komt en daarbij "de politieke geletterdheid, moraliteit, artistieke begaafdheid en sociale evenwichtigheid" vooropstellen. Er zijn volgens de Afdeling Publiciteit van de (regerende) Communistische Partij slechte ontwikkelingen in de industrie en die moeten worden gestopt.

Deze week was de NRTA al uitgevaren tegen talentenjachten en realityshows. Programma's waarin kijkers mogen stemmen op de soms honderden deelnemers zijn razend populair in China, maar de autoriteiten zien hier verloedering in. Zenders hebben de opdracht gekregen te stoppen met het uitzenden van "entertainmentprogramma's die geen meerwaarde hebben". Ook moeten mannen op televisie weer mannelijker worden afgebeeld. "Vulgaire influencers" en artiesten zonder moreel besef moeten van het scherm worden geweerd.

De entertainmentindustrie heeft op de beurs nog niet eenduidig op de dreigende taal in Peking gereageerd. De waarde van de aandelen van de onderneming Mango Excellent Media Co. bijvoorbeeld daalde plotseling met 5,3 procent, maar mediagigant Huayi Brothers Media Corp. zag zijn aandelen in Hongkong 3,4 procent in waarde stijgen. Ook steeg een aandeel Alibaba Pictures Group Ltd. 2,4 procent in waarde.