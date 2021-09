Milieuclubs dreigen met rechtszaak tegen Duitse auto-industrie

De rechtszaken zouden worden gemodelleerd naar de zaak die vorig jaar in Nederland tegen olie- en gasconcern Shell werd aangespannen. De rechtbank in Den Haag stelde dat Shell meer moet doen om zijn uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de uitstoot door gebruikers van producten van Shell.

Greenpeace en DUH eisen van de autofabrikanten dat ze tegen 2030 stoppen met de productie van auto’s met verbrandingsmotoren. Dat is vijf jaar eerder dan het effectieve verbod dat de Europese Unie in juli voorstelde. Wintershall Dea zou per 2026 moeten afzien van de exploratie van nieuwe olie- en gasvelden.

Klimaatakkoord

Deze termijnen zijn nodig om de doelstellingen van de klimaatakkoorden van Parijs en de Duitse klimaatwetgeving te halen, stellen de ngo’s. De bedrijven krijgen een paar weken om op de eisen van de milieuclubs in te gaan. Doen ze dat niet dan volgt een gang naar de rechter.

Daimler en BMW zeiden in een reactie tegen persbureau Reuters dat ze zich inzetten voor de doelstellingen van de klimaatakkoorden van Parijs en daarvoor al stappen zetten. Wintershall Dea en Volkswagen waren niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.