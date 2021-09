Poetin wil reguliere containerscheepvaart via Noordpoolroute

Poetin zei op een economisch forum in de oostelijke havenstad Vladivostok dat de vaarroute via de Noordpool veel vaker gebruikt zou moeten worden door containerschepen die varen naar bijvoorbeeld Sint-Petersburg in het westen van het land. Die route tussen Azië en Europa is aanzienlijk korter dan via het Suezkanaal of rond Afrika, maar wordt nog maar weinig gebruikt. Rusland zet geregeld nucleaire ijsbrekers in om de vaarroute open te houden.

Volgens Poetin zal Rusland geen beperkingen opleggen aan andere landen om van de route gebruik te maken. De Verenigde Staten hebben Rusland ervan beticht dat buitenlandse schepen om toestemming moeten vragen om via het Arctisch gebied te mogen varen. Ook zou Rusland eisen dat Russische loodsen aan boord gaan. Als die eisen niet ingewilligd worden zou met geweld worden gedreigd door de Russen, aldus de Amerikanen.