Radar: makelaars krijgen bonus bij overbieding op woning

Makelaars krijgen vaak een bonus bij de verkoop van een huis. Die bonus krijgen ze over het bedrag dat overboden wordt, meldt tv-programma Radar. Volgens het consumentenprogramma bieden makelaars bewust een huis onder de taxatiewaarde aan, zodat er veel belangstelling is en consumenten tegen elkaar op gaan bieden. "Hierdoor slepen ze er een maximale bonus uit naast de courtage die ze al vragen", aldus het programma.

Radar ging undercover bij elf makelaars in Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Haarlem en Utrecht en ontdekte ook dat makelaars elkaar huizen toespelen via een gezamenlijke WhatsApp-groep en onderling onderhandelen over biedingen. Eén makelaar zegt tegen het programma: "Dan krijgen ze gewoon 1 procent over de totale koopsom en nog eens 10 procent over datgene wat boven de vraagprijs zit."

Ook komen woningen in een onderlinge database te staan, voordat ze op huizenwebsite Funda worden gezet. Volgens Radar hebben de makelaars hierdoor een "grote voorsprong" op de consument en zetten ze daarmee huizenkopers zonder makelaar buitenspel.

Bijna alle makelaars die Radar onderzocht zijn lid van brancheorganisatie NVM. Die heeft een speciale code waar makelaars zich aan moeten houden, die oneerlijke concurrentie tegen zou moeten gaan. De NVM was nog niet bereikbaar voor commentaar.