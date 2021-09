Winkels eurozone verkochten in zomermaand juli iets minder

De detailhandel in de eurozone kampte in juli met lagere verkoopvolumes in vergelijking met een maand eerder. Vooral zogeheten non-food goederen werden minder verkocht, terwijl er ook minder werd getankt. Verder vonden eten, drinken en tabak iets minder gretig aftrek, aldus Europees statistiekbureau Eurostat.

De detailhandelsverkopen daalden in juli met 2,3 procent ten opzichte van een maand eerder. Daarmee is de periode van stijgende verkopen voorlopig ten einde. Die opmars was vooral het gevolg van de heropening van de economieën, mede doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Economen waarschuwden eerder al dat het aantrekken van de verkopen ook geen uitgemaakte zaak was. De coronacrisis heeft een flinke economische dreun uitgedeeld, zo benadrukten ze.

Mogelijk dat de geringe beschikbaarheid van goederen door logistieke problemen en de prijsstijgingen een rol speelden bij het koopgedrag van consumenten. Ook de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus maakt consumenten mogelijk wat voorzichtiger met het doen van uitgaven.

Ook in de hele Europese Unie zakten de detailhandelsverkopen iets in. Hier werd een daling van 1,9 procent gemeten. Op jaarbasis is zowel in de eurozone als in de EU sprake van een stijging van de verkoopvolumes met respectievelijk 3,1 en 3,8 procent.