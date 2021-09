DAF krijgt grootste truckorder uit Zuid-Amerika ooit

Grupo Prodes is een van de grootste transporteurs van Colombia en heeft een vloot van zo’n 1500 trucks en 2000 trailers. Het hoofdkantoor van de onderneming staat in Medellín. Daarnaast heeft de transporteur depots door heel Colombia. Het bedrijf vervoert in het land voor een grote brouwer en is daarnaast gespecialiseerd in geconditioneerd transport van tropisch fruit.

Hoeveel geld er met de order is gemoeid, werd niet bekendgemaakt door DAF.