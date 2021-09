ExxonMobil spreekt strategische oliereserves VS aan na orkaan Ida

Olie- en gasconcern ExxonMobil gaat de strategische oliereserves van de Amerikaanse overheid aanspreken om zo de productie van brandstof in de staat Louisiana weer op gang te krijgen na de verwoesting door de orkaan Ida. Door de orkaan is de olieproductie in het gebied grotendeels stilgevallen en dreigen tekorten aan brandstof en ook hogere prijzen voor brandstof.

In Louisiana en de Golf van Mexico bevindt zich een belangrijk deel van de Amerikaanse olie-industrie. ExxonMobil heeft nu goedkeuring gekregen om 1,5 miljoen vaten olie uit de reserves op te nemen. Deze olie zal dan worden verwerkt in de grote Baton Rouge-raffinaderij van het bedrijf in Louisiana. Het concern zal dan binnen twee tot drie maanden een vergelijkbare hoeveelheid olie plus wat extra vaten moeten teruggeven aan de overheid.

In het verleden is bij orkanen vaker gebruikgemaakt van de strategische oliereserves van de overheid om brandstoftekorten tegen te gaan. De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat de overheid er alles aan zal doen om voor voldoende brandstof te zorgen en hoge prijzen aan de pomp te voorkomen. De reddings- en herstelwerkzaamheden in het getroffen gebied kunnen verstoord worden door brandstoftekorten.