Bijna 70 procent treinreizigers weer terug

Het aantal mensen dat de trein pakt, blijft stijgen. Nu de vakanties in het noorden en midden van het land voorbij zijn, is vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen de coronacrisis nog niet had toegeslagen, bijna 70 procent van de treinreizigers weer terug. In absolute aantallen was dinsdag met bijna 700.000 mensen die de trein pakten de uitschieter, meldt de NS vrijdag.