ABN AMRO gaat klanten met pilotenschuld helpen

De bank bekijkt de specifieke omstandigheden van de klanten die een pilotenlening hebben en of er aanleiding is om de lening te veranderen. Als dat kan, kan de klant binnen maximaal vijf jaar van de lening af zijn, schrijft de bank op de website. Mensen die een pilotenlening hebben krijgen de komende week een brief.

Voor klanten die geen actuele en structurele betalingsproblemen hebben en voor aspirant-piloten die tijdelijke problemen hebben, bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis, geldt de regeling niet. De bank probeert deze mensen op een andere manier te helpen.

ABN AMRO heeft de afgelopen jaren al met een aantal piloten individuele betaaloplossingen getroffen, schrijft de bank. Recentelijk hielp de bank al piloten die door de coronacrisis tijdelijk geen rente kunnen betalen of hun lening niet kunnen aflossen.