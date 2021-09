Blik beleggers op banenrapport Verenigde Staten

De Europese beurzen lijken vrijdag met kleine uitslagen aan de handelsdag te beginnen. De blik van beleggers is gericht op het Amerikaanse banenrapport dat later op vrijdag naar buiten komt. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het monetaire beleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.

Op woensdag kwam loonstrookverwerker ADP met zijn banenrapport, dat geldt als voorproefje voor het officiële overheidscijfer. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid in de Verenigde Staten nog niet zo hard aantrekt als waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Dat had een positief effect op de markten, omdat het mogelijk langer duurt voordat de Fed zijn steunbeleid afbouwt.

Verder worden er nieuwe cijfers bekend over de dienstensector met bijvoorbeeld horeca, detailhandel, luchtvaart en toerisme in grote economieën als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de eurozone die mogelijk van invloed zijn op de koersen. Die sector kreeg eerder de hardste klappen door de coronapandemie vanwege de lockdowns en de reisbeperkingen.

Lufthansa

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa verwacht niet dat de strenge reisregels voor de VS snel zullen worden versoepeld voor Europese reizigers. De trans-Atlantische routes zijn ook belangrijk voor het verdienmodel van onder andere Air France-KLM.

Bij de bedrijven zal de aandacht verder uitgaan naar de auto-industrie vanwege de aanhoudende tekorten aan computerchips. Dit keer was het de Amerikaanse automaker General Motors die bekendmaakte de productie in een aantal van zijn fabrieken stil te moeten leggen vanwege de tekorten.

In Amsterdam weet onder andere olie- en gasconcern Shell de aandacht op zich gericht. Het bedrijf heeft een langjarige overeenkomst getekend voor het charteren van een bunkerschip voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) van Crowley Maritime.

DSM

Speciaalchemiebedrijf DSM kondigde op zijn beurt aan de leverancier van op zuivel gebaseerde aroma’s First Choice Ingredients over te nemen voor een bedrag van 453 miljoen dollar. Investeerder HAL bereikte overeenstemming over de aankoop van een belang van bijna 10 procent in het in Parijs genoteerde Technip Energies voor een bedrag van 196 miljoen euro.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde donderdag 0,4 procent in de plus op 793,32 punten. De MidKap werd 0,2 procent hoger gezet op 1111,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De graadmeters op Wall Street stegen tot 0,3 procent.