Steekpartij in supermarkt Nieuw-Zeeland was terroristische aanval

De steekpartij in een supermarkt in het Nieuw-Zeelandse Auckland was volgens premier Jacinda Ardern een terroristische aanval. Een man verwondde er zes mensen voordat hij zelf werd doodgeschoten door de politie. Hij zou zijn geïnspireerd door Islamitische Staat (IS).

De man kwam in 2011 uit Sri Lanka naar Nieuw-Zeeland en stond sinds 2016 onder toezicht. Details daarover konden nog niet worden vrijgegeven. Ardern benadrukte op een persconferentie dat de aanval was uitgevoerd door één persoon die in de ban was van een ‘ideologie die hier door niemand wordt ondersteund’. Volgens de politie handelde de verdachte alleen.

Drie van de zes slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een vierde persoon raakte ernstig gewond. Getuigen verklaarden eerder tegen Nieuw-Zeelandse media dat meerdere mensen met steekwonden op de grond lagen. Op video’s is te zien hoe mensen wegrennen uit de supermarkt en anderen waarschuwen voor ‘een dader met een mes’.

Ernstige geweldsincidenten komen in Nieuw-Zeeland nauwelijks voor en het gebeurt zelden dat agenten - die normaliter geen wapens bij zich dragen - verdachten neerschieten. Auckland, de grootste stad van het land, is momenteel in een zeer strenge lockdown vanwege een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus, waardoor inwoners alleen hun huis uit mogen om naar de supermarkt, huisarts of het ziekenhuis te gaan.