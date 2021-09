Boerenprotest bij circuit Zandvoort

Bij het Formule 1-circuit van Zandvoort is een boerenprotest aan de gang. Langs de toegangsweg richting het circuit staan circa tien tractoren opgesteld, de weg wordt niet geblokkeerd. Politie is niet aanwezig.

Het protest lijkt zich te richten tegen supermarkten. Eerder al was er veel protest vanuit de agrarische sector tegen supermarkten. Die zouden volgens sommige boeren te lage prijzen betalen voor groente, melk of vlees.

Dit weekend is in Zandvoort de Dutch Grand Prix in de Formule 1, vrijdag zijn de vrije trainingen. Er worden zo’n 70.000 bezoekers verwacht.