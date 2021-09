Onderzoek naar olielek in Louisiana na orkaan Ida

De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar een mogelijk olielek voor de kust van Louisiana nadat orkaan Ida afgelopen zondag over het gebied raasde. Er is vanuit Texas een speciaal vliegtuig van het Amerikaanse milieuagentschap onderweg met apparatuur aan boord om olielekken waar te nemen.

Persbureau AP meldde woensdag op basis van luchtfoto’s dat er een kilometerslang olielek gesignaleerd zou zijn. Een olieraffinaderij langs de Mississippi-rivier zou door de orkaan getroffen zijn. The New York Times meldde eerder deze week dat de staat Louisiana 17 olieraffinaderijen kent en goed is voor een vijfde van de totale productie van olie van de Verenigde Staten. Eerdere orkanen veroorzaakten olielekken.

Orkaan Ida kwam afgelopen zondag aan land in Louisiana en catastrofale windsnelheden brachten enorme schade aan, vooral ook aan het elektriciteitsnet. Vijf dagen later zit een groot deel van de staat nog altijd zonder stroom, ook de watervoorziening is op veel plekken weggevallen.

Ida, inmiddels afgezwakt tot een tropische storm, heeft woensdag in de staten New York, New Jersey en Pennsylvania voor overstromingen en een aantal tornado’s gezorgd. Als gevolg daarvan kwamen in het gebied zeker 44 mensen om het leven.