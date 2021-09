Recordaantal coronabesmettingen in Australische deelstaat

In de Australische deelstaat New South Wales is vrijdag een recordaantal van 1431 coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder werden er in de deelstaat met ruim 8 miljoen inwoners in 24 uur tijd zoveel besmettingen gemeld. Ook overleden 12 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, onder wie een vrouw van in de dertig.

De premier van de deelstaat, Gladys Berejiklian, kondigde eerder al aan dat eliminatie van het coronavirus niet meer mogelijk is. ‘We moeten onze aandacht niet meer richten op het aantal besmettingen, maar op het aantal vaccinaties en ziekenhuisopnamen’, aldus Berejiklian, die verwacht dat het aantal besmettingen de komende twee weken verder op zal lopen. Verpleegkundigen in de staat uitten bij Australische media deze week hun zorgen omdat ziekenhuizen de toestroom aan coronapatiënten nauwelijks aan zouden kunnen.

In Nieuw-Zeeland, waar momenteel een strenge lockdown geldt in een poging het coronavirus uit te bannen, nam het aantal nieuwe besmettingen vrijdag juist verder af. Er werden 28 nieuwe besmettingen gemeld, fors minder dan in de afgelopen dagen. Toch blijft het spannend of het land erin slaagt de Delta-variant te elimineren. ‘Hoewel de daling van het aantal besmettingen bemoedigend is, zijn we ons er allen van bewust dat deze uitbraken een lange staart kunnen hebben’, meldden de autoriteiten vrijdag tijdens een persconferentie.

In zowel Nieuw-Zeeland als Australië was het virus maandenlang geëlimineerd waardoor er nauwelijks coronamaatregelen golden, maar de Delta-variant wist in beide landen toch via de quarantainehotels in de gemeenschap te komen. De vaccinatiegraad blijft achter ten opzichte van Europese landen, al wordt er momenteel een forse inhaalslag gemaakt.