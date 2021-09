RIVM komt met voorlopige cijfers behalen Urgenda-doel in 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert vrijdag voorlopige cijfers over de uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof en ammoniak, in 2020. De cijfers geven een voorlopig antwoord op de vraag of Nederland het Urgenda-doel heeft gehaald.