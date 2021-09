President Biden bezoekt gewonde militairen in ziekenhuis

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag een bezoek gebracht aan de militairen die gewond zijn geraakt bij de aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Biden bezocht de gewonde militairen in het militaire ziekenhuis Walter Reed in Bethesda, meldt het Witte Huis in een verklaring.

Biden werd tijdens zijn bezoek vergezeld door zijn vrouw Jill. Zondag waren Biden en zijn vrouw ook bij een plechtigheid op een militaire basis, waar de dertien Amerikaanse soldaten werden herdacht die omkwamen bij de aanslag.

De president zei vorige week ‘enig besef’ te hebben van het verlies dat de families voelden. Hij doelde daarmee op het verlies van zijn zoon Beau Biden, die in het leger diende en later stierf aan hersenkanker. Hij werd gedurende lange tijd verzorgd in het ziekenhuis Walter Reed. ‘Je krijgt het gevoel alsof je een zwart gat in wordt gezogen, er is geen uitweg’, zei Biden. ‘Ik voel jullie pijn.’