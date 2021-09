Zeker 17.000 Afghanen wachten op Duitse bases op vlucht naar VS

Zeker 17.000 Afghaanse vluchtelingen wachten op Amerikaanse militaire bases in Duitsland op een vlucht naar de Verenigde Staten. Generaal Tod Wolters, de commandant van de troepen van de VS in Europa, zei donderdag in een videogesprek met journalisten dat de vluchtelingen momenteel gecheckt worden en er naar aanleiding van die controles tot nu toe één verdachte persoon is aangehouden.

Op de Ramstein Air Base in het westen van Duitsland bevinden zich momenteel nog 12.000 Afghaanse vluchtelingen die in de afgelopen weken met evacuatievluchten uit Kabul zijn gehaald. Zo’n 5000 Afghanen zijn tijdelijk ondergebracht op een andere Amerikaanse legerbasis in het land, Rhine Ordnance Barracks. Zij bevinden zich in tenten en hangars op het luchthaventerrein.

Volgens Wolters huisvesten Amerikaanse legerbases in Italië en Spanje momenteel 4300 Afghaanse vluchtelingen in afwachting van de controles. Vluchtelingen worden tweemaal gecheckt voordat zij naar de VS vliegen: een keer bij aankomst op de legerbases, nogmaals voor vertrek naar de VS. Een verdachte persoon zit in hechtenis, maar vormt ‘geen ernstige bedreiging’.

De generaal prijst de hulp van de Duitse, Spaanse en Italiaanse autoriteiten, van wij hij ‘100 procent’ ondersteuning krijgt. In totaal zouden er 123.000 mensen uit Kabul zijn gehaald nadat de Taliban aan de macht kwamen.