Witte Huis geeft miljarden voor productie vaccins

De Verenigde Staten trekken 2,7 miljard dollar uit voor de uitbreiding van de productie van vaccins, zo heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Dat is omgerekend een kleine 2,3 miljard euro. Onduidelijk is nog welke bedrijven zullen profiteren van het extra geld.

Het geld is bedoeld om de productie van ingrediënten en andere materialen zoals de flesjes waarin vaccins worden verpakt en spuiten om de vaccins toe te dienen op te voeren. Ook de capaciteit om de flesjes met vaccins te vullen moet daarmee worden vergroot.

Het is de regering-Biden niet alleen te doen om coronavaccins, liet Jeff Zients weten, die namens het Witte Huis de acties tegen het coronavirus coördineert. ‘Hiermee kunnen we aan de belofte van de president voldoen om een arsenaal voor vaccins voor de wereld te zijn. Bovendien versterken we onze mogelijkheden om op de langere termijn te reageren op toekomstige bedreigingen.’

De Verenigde Staten hebben inmiddels 130 miljoen doses van coronavaccins gedoneerd aan andere landen. President Joe Biden heeft beloofd 600 miljoen doses weg te geven per halverwege volgend jaar.