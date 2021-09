Industriële bedrijven omhoog op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in het groen gesloten. Industriële bedrijven zoals die in de oliesector stegen sterk, techbedrijven deden het juist minder. Verder keken beleggers uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag uitkomt.

Oliebedrijf ExxonMobil kreeg toestemming om olie uit de Amerikaanse nationale reserve te ontvangen om daarmee de productie van brandstoffen weer op te voeren. Het bedrijf werd 2,5 procent hoger gezet. Branchegenoot Chevron steeg 2,1 procent. Cabot Oil & Gas en Occidental Petroleum behoorden tot de grootste stijgers in de branche met plussen van ruim 6 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder en kostte 69,72 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 72,76 dollar per vat.

Techbedrijven als Amazon, Microsoft, Facebook en Google-moeder Alphabet leverden in en noteerden tot 1,8 procent in het rood. Apple, dat makers van apps meer mogelijkheden geeft om naar een eigen site te verwijzen voor abonnementen, steeg 0,8 procent. Die concessie zorgt voor een einde aan een Japans mededingingsonderzoek en helpt mogelijk ook in andere landen problemen met toezichthouders op te lossen.

Chewy

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,4 procent op 35.443,82 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4536,95 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 15.331,18 punten.

De onlineverkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy was een opvallende daler met een min van ruim 9 procent. Chewy bracht tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten naar buiten. ChargePoint won juist ruim 8 procent. Het bedrijf dat actief is met laadstations voor elektrische auto’s meldde cijfers die erg goed vielen bij beleggers.

General Motors

General Motors (min 0,3 procent) legt een groot deel van de fabrieken in Noord-Amerika tijdelijk stil vanwege het chiptekort. Daardoor kan het bedrijf met name minder SUV’s en pick-ups produceren, terwijl de autoproducent aan die modellen het meest verdient.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global werd 4,1 procent lager gezet. Didi is samen met andere Chinese internetbedrijven door de Chinese autoriteiten op het matje geroepen vanwege ongeoorloofde praktijken. De toezichthouders beschuldigen de bedrijven van het gebruik van ongekwalificeerde bestuurders en voertuigen.