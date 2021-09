Walmart verhoogt loon honderdduizenden winkelmedewerkers

Door de verhoging komt het gemiddelde loon per uur van het bedrijf uit op 16,40, zo geeft Walmart aan. Volgens topman John Furner is het derde loonsverhoging die Walmart in een jaar geeft aan zijn personeel.

Net als in veel andere landen is de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten krap. Veel bedrijven doen er daarom van alles aan om aantrekkelijker te zijn voor werkzoekenden. Tegelijkertijd zijn veel Amerikanen na de coronacrisis niet meer geneigd terug te gaan naar baantjes waar ze nauwelijks van rond kunnen komen en zijn tijdens de coronapandemie banen waarin mensen in contact komen met klanten niet populair.

Walmart is dan ook niet de enige die de lonen verhoogde. Branchegenoten als Target en Costco deden dat al eerder en bieden ook een hoger startsalaris. Ook fastfoodketens als McDonald’s en Chipotle schroefden de salarissen al omhoog.

In de VS is bovendien al enige tijd een beweging gaande om het landelijke minimumloon te verhogen naar 15 dollar per uur. Dat is nu nog 7,25 dollar en is al twaalf jaar niet meer verhoogd. Verschillende staten hebben wel een hoger minimumloon in de wet staan.