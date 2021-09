NVWA deed geen hercontrole bij Offerman na vondst listeria

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit had vleeswarenfabrikant Offerman in 2018 moeten controleren, omdat daar eerder de listeriabacterie was aangetroffen, maar deze controle is niet uitgevoerd. De toezichthouder had op dat moment andere prioriteiten en daarom heeft de herinspectie ‘helaas niet plaatsgevonden’. Dat laat de autoriteit weten na berichtgeving van RTL Nieuws.

In 2019 bleken producten van Offerman de listeriabacterie te bevatten. Vaak krijgen mensen er hooguit wat griepklachten door, maar in ernstige gevallen kunnen mensen bijvoorbeeld hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging oplopen. Mensen kunnen hieraan overlijden. Door de listeria in het vlees van Offerman zijn tientallen mensen ziek geworden. Minstens zes mensen zijn eraan overleden en zeker twee zwangere vrouwen kregen een miskraam.

De NVWA zegt in 2016 en 2017 een paar keer listeria te hebben aangetroffen bij Offerman. Toen zijn maatregelen genomen, het bedrijf kreeg meerdere waarschuwingen. ‘De risico-inschatting was echter laag; de aanwezigheid van listeria was onder de norm’, stelt de toezichthouder. Enkele maanden na de vondst had de NVWA moeten controleren of Offerman orde op zaken had gesteld, maar dit is toen niet gebeurd.

Te druk

RTL heeft bij de NVWA documenten opgevraagd over de kwestie. De zender citeert een mail van een NVWA-inspecteur uit september 2019, die zegt dat er sinds juli 2017 geen inspectie meer is geweest bij Offerman. De toezichthouder had het te druk, onder meer met de crisis rond fipronil in eieren.

In 2019 ontdekte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verband ‘tussen een lopende uitbraak en een product van Offerman uit 2017’. Een paar maanden later bleek dat een locatie van Offerman in Aalsmeer hoogstwaarschijnlijk de bron was. De NVWA heeft die fabriek toen stilgelegd en alle producten die daar waren gemaakt zijn teruggeroepen.

De autoriteit verklaart ook: ‘Honderd procent voedselveiligheid is helaas niet te garanderen en het uitsluiten dat mensen daar ziek van worden helaas ook niet.’