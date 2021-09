Philips hoger op groen Damrak na afronden verkoop huishoudtak

Philips was donderdag opnieuw een stijger in de Amsterdamse AEX-index. Het zorgtechnologiebedrijf rondde de verkoop van zijn huishoudtak af. Het concern werd een dag eerder al hoger gezet nadat het bekend had gemaakt te beginnen met een terugroepactie voor apparaten tegen slaapapneu. De Amsterdamse hoofdgraadmeter ging harder vooruit dan de meeste Europese beurzen, die kleine plussen noteerden.

De AEX op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de plus en sloot op 793,32 punten waarmee weer een stapje richting de 800 punten werd gezet. De MidKap werd 0,2 procent hoger gezet op 1111,69 punten. De DAX-index in Frankfurt ging 0,1 procent omhoog. De Duitse beursuitbater Deutsche Börse maakte bekend de hoofdindex binnenkort uit te breiden van dertig naar veertig bedrijven. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent.

Olie- en gasbedrijf Shell (plus 2,2 procent) was de koploper in de AEX, voor Philips dat 2,1 procent won. Een dag eerder was het zorgtechnologiebedrijf 0,8 procent vooruit gegaan. De verkoop van de huishoudtak aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital levert Philips zo’n 3 miljard euro op. Ook krijgt Philips ongeveer 700 miljoen euro voor het gebruik van zijn merknaam door de nieuwe eigenaar.

Chipbedrijven

Chipbedrijven als ASMI en Besi verloren tot 2 procent, terwijl chipmachinemaker ASML 1,1 procent aandikte. Ook levensmiddelenconcern Unilever stond bij de verliezers met een min van 1,7 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.

In de MidKap steeg PostNL 0,3 procent ondanks een boete van de Inspectie SZW aan het postbedrijf en een aantal van zijn onderaannemers omdat ze mensen aan het werk hadden die niet over de juiste papieren beschikten. Laadpalenproducent Alfen was hier de grootste daler en leverde 2,1 procent in.

CM.com

CM.com zakte bijna 6 procent. Het mobiele betaal- en communicatieplatform haalde 100 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties die kunnen worden omgezet in aandelen.

In Frankfurt steeg het aandeel van dierenwebwinkel Zooplus een kleine 7 procent. Het bedrijf verklaarde overnamegesprekken te voeren met investeerder ETQ. Eerder had een andere investeerder, Hellman & Friedman, al een overnamebod gedaan en beleggers hopen nu op een biedingsstrijd.

De euro was 1,1861 dollar waard, tegen 1,1845 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 70,51 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder, op 73,37 dollar per vat.