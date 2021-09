Meer dan twintig doden in noordoosten VS door noodweer

Het noodweer dat het noordoosten van de Verenigde Staten heeft geteisterd, heeft in de staten New Jersey en New York aan zeker 22 mensen het leven gekost. De uitlopers van de orkaan Ida die eerder in de week in de zuidelijke staat Louisiana aan land was gekomen, hebben er tot uitzonderlijk hevige neerslag, tornado’s en talrijke overstromingen en modderstromen geleid. Nieuwszender NBC bericht dat in New Jersey veertien mensen om het leven zijn gekomen en in de stad New York acht. In beide staten is de noodtoestand afgekondigd,