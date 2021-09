Jaarbeurs Utrecht wordt mogelijk noodopvang asielzoekers

Asielzoekers worden wellicht tijdelijk opgevangen in de Jaarbeurs in Utrecht. De gemeente kijkt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het mogelijk is een tijdelijke noodopvang in het zalencomplex neer te zetten. Daar zouden maximaal 500 mensen moeten komen, voor de duur van zes maanden.

De bestaande asielzoekerscentra zitten al behoorlijk vol. Dat komt doordat het moeilijk is om een woonplek te vinden voor de zogeheten statushouders, mensen die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Door de drukte in de azc’s is het ook moeilijk om een opvangplek te vinden voor de mensen die de afgelopen tijd uit Afghanistan zijn geëvacueerd.

‘Utrecht wil mensen in tijden van nood onderdak bieden’, laat de gemeente weten. Dat gebeurde in 2015 ook in de Jaarbeurs en dat ‘is toen goed verlopen’. In de komende weken moet het COA de knoop doorhakken.