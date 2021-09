Kabinet wil Turkije en Qatar helpen met openen vliegveld Kabul

Het kabinet wil Turkije en Qatar helpen met het heropenen van het vliegveld van Kabul. Daarvoor wil het ook mensen beschikbaar stellen, zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) in Ankara. Het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad moet weer open om evacuatie van mensen mogelijk te maken.

‘Wij onderzoeken of wij middelen kunnen leveren en eventueel ook mensen’, zei Kaag. ‘We willen er alles aan doen om de landen die zich inzetten voor de veiligheid en die de toegankelijkheid van de luchthaven weer mogelijk willen maken, te ondersteunen. Met het doel om de evacuatie van Nederlanders en Afghanen die wij naar Nederland willen halen, mogelijk te maken.’

De minister heeft ook 1 miljoen euro hulp toegezegd om het vliegveld te openen.

Topprioriteit

Kaag maakt een rondreis door de regio rond Afghanistan. Ze was eerder in Qatar en Pakistan, twee landen die nauw contact hebben met de Taliban, de nieuwe machthebbers van Afghanistan. Beide landen hebben Nederland geholpen om meer dan 2500 mensen uit Afghanistan te evacueren, voordat de luchthaven dichtging op last van de Taliban.

Hervatting van de evacuatie is een topprioriteit voor het kabinet. Er zijn vele honderden mensen achtergebleven in Afghanistan die naar Nederland willen komen. Volgens Kaag hebben zich de afgelopen tijd bij haar ministerie al 15.000 tot 16.000 Afghanen gemeld die hierheen willen komen.