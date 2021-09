China wil beurs voor kleinere bedrijven in Peking

China wil een nieuwe aandelenbeurs opzetten in Peking. Volgens de Chinese president Xi Jinping krijgt de beurs de opdracht om met name kleine en middelgrote ondernemingen te bedienen.

Volgens Xi is het zaak de innovatieve ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. De Beijing Stock Exchange moet daarbij het belangrijkste platform voor worden, zei Xi in een videotoespraak bij de opening van de China International Fair for Trade in Services.

Xi gaf nog geen informatie over wanneer de beurs opgezet moet zijn.