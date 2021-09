Ook Maleisië heft vliegverbod Boeing 737 MAX op

De luchtvaartautoriteit van Maleisië heeft het vliegverbod voor de Boeing 737 MAX opgeheven, wat betekent dat het toestel na 2,5 jaar weer mag vliegen in het land. Vorige week maakte India nog bekend het vliegverbod voor de 737 MAX op te heffen. Van de grotere vliegtuigmarkten heeft nu alleen China nog een verbod.

De 737 MAX moest in maart 2019 wereldwijd aan de grond blijven na twee dodelijke ongelukken in korte tijd met het type. Bij de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven. De oorzaak bleek een vlieghulpsysteem te zijn dat de neus van vliegtuigen op de verkeerde momenten naar beneden drukte. Boeing heeft aanpassingen gedaan om de problemen te verhelpen.

Volgens de Maleisische luchtvaarttoezichthouder mogen lokale en buitenlandse maatschappijen nu weer vliegen met de 737 MAX. Malaysia Airlines heeft een order uitstaan bij Boeing voor 25 toestellen van het type.

Eerder al besloten onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie de 737 MAX weer te laten vliegen.