Italië grijpt in na ‘illegale’ verkoop dronemaker aan China

De Italiaanse politie is een dronebedrijf binnengevallen dat via een illegale route zou zijn opgekocht door Chinese staatsbedrijven. De onderneming specialiseert zich in de productie van militaire drones en daar hoopten de Chinezen naar verluidt hun voordeel mee te doen.

Aanklagers in het noordelijke Pordenone concludeerden dat een bedrijf uit Hongkong in 2018 voor een opvallend hoog bedrag een meerderheidsbelang had genomen in de Italiaanse onderneming. Dat dronebedrijf is niet bij naam genoemd, maar zou contracten hebben gehad met het Italiaanse ministerie van Defensie.

Achter het bedrijf in Hongkong zouden twee ‘belangrijke staatsbedrijven in China’ schuilgaan. De politie zegt dat de Italiaanse droneproducent niet is gekocht als investering. De aankoop zou uitsluitend bedoeld zijn geweest om technologische informatie te bemachtigen over de productie van onbemande toestellen.

De politie zegt dat de autoriteiten niet waren geïnformeerd over de aankoop, zoals wettelijk verplicht was. Drie Italiaanse en drie Chinese managers worden verdacht van het overtreden van de regels, zoals de wetgeving die strategisch belangrijke bedrijven moet beschermen.