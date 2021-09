Vliegverkeer vanuit Kabul mogelijk vrijdag al hervat

Het duurt nog even voordat ook weer vluchten van en naar bestemmingen in het buitenland mogelijk zijn in Kabul, verwacht de bron van al-Jazeera. De nieuwszender berichtte eerder al dat een technisch team uit Qatar de schade aan de luchthaven in kaart brengt.

De minister van Buitenlandse Zaken van die Golfstaat bevestigde donderdag dat wordt samengewerkt met de Taliban om de luchthaven zo snel mogelijk te heropenen. ‘We krijgen hopelijk in de komende dagen goed nieuws’, zei Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani op een persconferentie in Doha.

Het vliegveld was de afgelopen weken het toneel van een chaotische evacuatie. Westerse landen haalden vele tienduizenden mensen weg uit Afghanistan nadat de extremistische Taliban de hoofdstad onder de voet hadden gelopen. De laatste buitenlandse militairen verlieten het vliegveld begin deze week.

Toen het team uit Qatar woensdag arriveerde in Kabul, was dat ook meteen het eerste vliegtuig dat daar aankwam sinds het einde van de evacuatie. Veel van de infrastructuur op de luchthaven is beschadigd en buiten gebruik.

Een ingewijde zei dat reparaties aan het belangrijke vliegveld het hervatten van humanitaire hulpverlening en evacuaties mogelijk moeten maken. De minister noemde het ‘erg belangrijk’ dat de Taliban laten zien dat ze bereid zijn om mensen te laten vertrekken.