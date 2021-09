Duurzame beleggers: veel verzekeraars voeren geen klimaatbeleid

Volgens de VBDO voert 40 procent van de onderzochte verzekeraars geen ‘concreet beleggingsbeleid’ op het gebied van het klimaat. VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder deze maand dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

Verzekeraars moeten dan ook kijken naar de effecten die hun beleggingen hebben, vindt de VBDO. ‘We zien gelukkig keer op keer een stijgende lijn in het beleid en de prestaties van verzekeraars waar het gaat om verantwoord beleggen’, zegt projectmanager Hester Hotland van de VBDO in een toelichting op het rapport. Dit jaar is volgens het onderzoek Athora Nederland, moederbedrijf van onder meer Zwitserleven en Reaal, de duurzaamste verzekeraar.