Duitsland begint stapsgewijs met extra coronaprikken

De deelstaten geven mensen ‘boostershots’ omdat wordt gevreesd dat de effectiviteit van coronavaccins na verloop van tijd afneemt. Het toedienen van extra vaccindoses ligt gevoelig. Critici vinden dat rijke landen nu nog meer vaccindoses claimen, terwijl het vaccineren in ontwikkelingslanden moeizaam van de grond komt. De Europese toezichthouder EMA zei donderdag een booster niet dringend noodzakelijk te vinden.

De Duitse vaccinatiecommissie STIKO heeft zich terughoudend opgesteld in de discussie. Er is volgens voorzitter Thomas Mertens nog niet genoeg onderzoek gedaan om een aanvullende coronaprik aan te kunnen bevelen. Niet alle Duitsers komen ook in aanmerking voor een extra vaccin. Die worden in eerste instantie alleen toegediend aan kwetsbare groepen, zoals 80-plussers, bewoners van verpleeghuizen en mensen met bepaalde gezondheidsproblemen.

Ook mensen die zijn ingeënt met de zogeheten vectorvaccins van Janssen of AstraZeneca, komen volgens de krant in aanmerking voor een extra prik. Ze krijgen dit keer het middel van BioNtech/Pfizer of Moderna toegediend. Voorwaarde is wel dat ze hun laatste prik minstens een half jaar geleden hebben gehad.