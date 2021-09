Milieudefensie: Tata Steel moet vergroenen of sluiten

‘Het is duidelijk dat wat Tata Steel doet funest is voor de gezondheid, het milieu en het klimaat. Voor Tata Steel is het nu radicaal vergroenen of sluiten. De overheid kan echt niet meer wegkijken’, stelt Milieudefensie. De organisatie ziet niets in het plan van Tata om koolstofdioxide op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Dat plan moet in de ogen van Milieudefensie van tafel. ‘Daarmee wordt de uitstoot van schadelijke stoffen gewoon in stand gehouden’, vindt de organisatie.

Deel dit bericht: