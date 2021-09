Oplopende energierekening dwingt producenten tot hogere prijzen

De producentenprijzen in de eurozone zijn in juli weer verder gestegen, vooral aangejaagd door de voortdurend oplopende energieprijzen. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat liepen de prijzen die producenten vragen voor hun producten in de eurozone op maandbasis met 2,3 procent op. Op jaarbasis ging het om meer dan 12 procent.