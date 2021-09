Pakistan sluit belangrijke grensovergang met Afghanistan

Het is niet duidelijk tot wanneer de grensovergang Chaman gesloten blijft. Deze grenspost verbindt het zuidwesten van Pakistan met Spin Boldak in de Afghaanse provincie Kandahar, de geboorteplaats van de Taliban. Dagelijks vluchtten duizenden Afghanen via deze route naar Pakistan. In een dorp aan de Afghaanse kant van de grens zouden nu nog duizenden vluchtelingen zijn.

Pakistan huisvest meer dan 2,7 miljoen Afghanen die sinds de jaren 70 zijn gevlucht. De autoriteiten claimen niet meer mensen te willen en kunnen opvangen vanwege de kosten die daarbij komen kijken. De 2500 kilometer lange grens tussen Pakistan en Afghanistan telt nog circa tien grensovergangen. De op een na grootste grenspost, Torkham, is al langer gesloten vanwege de coronapandemie.