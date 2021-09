Boete voor pakketbezorgers vanwege inzet illegalen

De Inspectie SZW heeft een boete uitgedeeld aan een van de grote pakketbezorgers en een aantal van diens onderaannemers. De bedrijven hadden mensen aan het werk die niet over de juiste papieren beschikten. In totaal gaat het om een boetebedrag van 828.000 euro.

Vermoedelijk gaat het om PostNL, al noemt de Inspectie SZW geen namen. Een woordvoerder van PostNL zegt aan een reactie te werken maar wil de boete nog niet bevestigen.

De overtredingen dateren uit 2019. Toen werd bekend dat een van de bedrijven 36 mensen had ingehuurd van drie andere bedrijven om vervoer van pakketten tussen depots uit te voeren. De chauffeurs hadden niet de Europese nationaliteit. Daarom moest hun werkgever voor hen een tewerkstellingsvergunning hebben. Die hadden ze niet. De boete daarvoor per werknemer is 8000 euro.

Directe relatie

Volgens de Nederlandse wet wordt niet alleen het bedrijf dat deze werknemers in dienst heeft beboet, maar ook de bedrijven die een directe relatie hebben met deze bedrijven. Dan gaat het dus om onderaannemers en de opdrachtgever.

Het bedrijf dat het personeel aan het werk zette moet 288.000 euro betalen. De drie bedrijven die de werknemers hebben uitgeleend krijgen respectievelijk boetes van 68.000 euro, 128.000 euro en 56.000 euro. De eigenlijke opdrachtgever moet ook 288.000 euro betalen.

Een van de onderaannemers heeft ook nog een boete gekregen van 37.000 euro voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De bedrijven kunnen nog bezwaar aantekenen bij het ministerie van SZW. Ook kunnen ze nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.