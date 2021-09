Voor provincie Noord-Holland zijn grenzen bereikt bij Tata Steel

De provincie Noord-Holland wil dat de landelijke politiek in actie komt, nu blijkt dat omwonenden van Tata Staal worden blootgesteld aan veel schadelijke stoffen. ‘De grenzen zijn bereikt en er zijn forse keuzes nodig. Wij spannen ons als provincie, gemeenten en omgevingsdiensten maximaal in, met alles wat ons ter beschikking staat. Maar er is meer nodig’, stelt gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA, gezondheid).