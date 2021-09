China worstelt met evenwicht tussen economische groei en klimaat

China worstelt met tegenstrijdige belangen op het gebied van milieu-, economische, sociale en geopolitieke doelstellingen. De afwegingen hebben uiteenlopende gevolgen voor de markten met sterke prijsschommelingen voor grondstoffen tot gevolg. Zo ligt de prijs voor aluminium, dat zeer energie-intensief is, op het hoogste niveau in tien jaar in het streven van het land om energie te besparen.

Verder is de prijs voor ijzererts gekelderd omdat de staalproductie aan banden is gelegd. De prijzen voor steenkool zijn juist gestegen vanwege de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen in de Chinese mijnen en een oplopend conflict met Australië. Dat land mag onder meer geen steenkool meer naar China verschepen.

Peking wil onder andere de uitstoot beperken en elektriciteitsverbruik verminderen. Maar de ingrepen op dat vlak moeten niet ten koste gaan van de economische groei, zeker niet nu die herstelt van de coronacrisis. Het probleem is dat veel van deze beleidsmaatregelen het aanbod van grondstoffen beperken en de prijzen opdrijven. Daardoor wordt Pekings doel om de inflatie te beteugelen een stuk moeilijker.

Steenkool

De helft van China’s energiebehoefte komt bijvoorbeeld van de opwekking van energie via steenkool. Het is ook de vuilste fossiele brandstof en levert de grootste bijdrage aan de uitstoot van het land. Het gebruik van steenkool aan banden leggen is de beste manier om verplichtingen na te komen die nodig zijn om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken.

Maar Peking doet dat niet, of in ieder geval nog niet. President Xi Jinping heeft gezegd dat hij verwacht dat het verbruik tot 2026 zal toenemen, en staatsbedrijven en provinciale overheden geven nog steeds hun goedkeuring aan nieuwe kolengestookte energiecentrales. Tegelijkertijd hebben de Chinese leiders duidelijk gemaakt dat de brandstof tegen 2060 zo goed als verdwenen moet zijn.

Menens

Er zijn ook tekenen dat het China menens is. Zo werd een 19 miljard dollar kostende fabriek voor de verwerking van steenkool tot chemicaliën in juli stopgezet. Maar de stijging van de binnenlandse steenkoolprijzen tot recordhoogte dit jaar is niet bepaald een stimulans voor mijnwerkers om minder te produceren.

China is ‘s werelds grootste gebruiker van grondstoffen en is ook een belangrijke producent van sommige ervan. Dat zorgt in sommige gevallen voor een moeilijke spagaat, zeker nu de wereldgoederenmarkt uiterst onvoorspelbaar is geworden.