Aandacht voor Amerikaanse uitkeringsaanvragen op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. De situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt is van belang voor beleggers omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Woensdag bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in augustus wederom minder hard is gegroeid dan verwacht.