Duitse machinisten leggen passagiersvervoer weer plat

Duitse treinmachinisten hebben ook het passagiersvervoer grotendeels platgelegd in Duitsland. Spoorvervoerder Deutsche Bahn had woensdagavond nog een nieuw aanbod gedaan aan machinistenvakbond GDL om dat te voorkomen. Het goederenvervoer per spoor is sinds woensdag al verstoord.

Het is de derde stakingsronde in korte tijd die het treinverkeer in Duitsland platlegt. Ook internationale treinen, zoals de nachttrein van Amsterdam naar Wenen, reden woensdagavond niet. Eerder werd aangekondigd dat het treinverkeer vanaf donderdag voor zeker vijf dagen zou worden verstoord door de acties.

De staking is het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing van loonsverhogingen. Deutsche Bahn heeft voorgesteld om de lonen met 1,5 procent te verhogen in januari 2022 en met nog eens 1,7 procent in maart 2023. De vakbond wil echter al in 2021 een loonsverhoging zien, plus een bonus van 600 euro, en een tweede loonsverhoging van 1,8 procent in 2022.

In het nieuwe aanbod zat in ieder geval de coronabonus van 600 euro. Volgens Deutsche Bahn is ook aan andere eisen van GDL voldaan. De vakbond heeft nog niet op het nieuwe aanbod gereageerd. De verwachting is dat GDL en Deutsche Bahn donderdag meer duidelijkheid gaan geven.