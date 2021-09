Faillissement pijnstillerfabrikant: eigenaar juridisch beschermd

De eigenaren van pijnstillerfabrikant Purdue Pharma zijn met het faillissement van het bedrijf beschermd tegen juridische stappen vanwege de opiatencrisis in de VS. Het bedrijf verkocht jarenlang op grote schaal de pijnstiller OxyContin, een opiaat dat op veel vlakken vergelijkbaar is met heroïne.

Zo’n 3000 Amerikaanse instanties hadden Purdue aangeklaagd omdat het bedrijf met de verkoop van OxyContin zou hebben bijgedragen aan verslavingen die hun gemeenschappen raakten. Die aanklachten zijn ook gericht tegen de familie Sackler, de eigenaren van het bedrijf.

Een rechter besloot woensdag dat het bedrijf in stukken wordt verdeeld, schuldeisers gingen eerder al met dat plan akkoord. Het bedrijf betaalt 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) om schadevergoedingen te betalen voor zijn rol in de verslavingsgolf waar de Verenigde Staten mee kampen.

De familie Sackler is niet langer eigenaar van het bedrijf en daardoor juridisch beschermd tegen vervolgstappen. Rechter Robert Drain, die zich over de zaak boog, merkte op dat de familie Sackler weinig berouw toonde. ‘Een gedwongen verontschuldiging is niet echt een verontschuldiging’, zei hij. ‘En dus zullen we moeten leven zonder excuses.’

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, een soort RIVM, zijn sinds 1999 ongeveer 500.000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan een overdosis opiaten. Purdue Pharma wordt verweten OxyContin via agressieve marketingpraktijken te hebben aangeprezen, terwijl het de risico’s rond verslavingsgevoeligheid en overdoses verzweeg.