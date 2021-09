Kaag bespreekt in Ankara situatie in Afghanistan

In de Turkse hoofdstad Ankara bespreekt demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) donderdag de mogelijkheden om de evacuatie uit Afghanistan weer op gang te krijgen. Een dag eerder sprak ze hierover al met haar ambtgenoten in Qatar en Pakistan.

Turkije speelt een belangrijke rol, want het land zou met de Taliban overleggen over het heropenen van de internationale luchthaven van Kabul. De regering in Ankara heeft eerder aangegeven bereid te zijn het vliegveld te beveiligen.

Woensdag werd bekend dat ook ‘een eerste ontmoeting op ambtelijk niveau’ heeft plaatsgevonden tussen een Nederlandse delegatie en vertegenwoordigers van de Taliban.

In Kabul zijn honderden Nederlanders en Afghanen achtergebleven die naar Nederland willen. Al meer dan 13.000 Afghanen zouden bij Buitenlandse Zaken hebben aangegeven hierheen te willen komen. Het zou gaan om Afghanen die voor de Nederlandse militaire missies hebben gewerkt of bijvoorbeeld voor Nederlandse journalisten of ontwikkelingsorganisaties.

Het kabinet wil dat de evacuatie uit Afghanistan weer zo snel mogelijk wordt hervat. Kaag praat donderdag ook nog in Slovenië met haar Europese collega’s van Buitenlandse Zaken. Ook daar is Afghanistan het toponderwerp van de agenda. Naast terughalen van evacués is het voorkomen van een nieuwe vluchtelingenstroom een hoofddoel van de EU.