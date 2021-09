Media: meer dan 15 miljoen vaccins weggegooid in Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn sinds maart zeker 15 miljoen coronavaccins weggegooid, meldt NBC News op basis van gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst (CDC). Farmaceuten, lokale overheden en andere instellingen die prikken zetten, hebben de data zelf aan het CDC doorgegeven. Volgens NBC News gaat het in werkelijkheid mogelijk nog om veel meer vaccins die in de prullenbak zijn verdwenen.

Vaccins worden bijvoorbeeld weggegooid als er een fout is gemaakt bij het verdelen van de vloeistof over injectienaalden of als het vaccin niet op de juiste temperatuur bewaard is. ‘Toch is het tragisch dat er miljoenen vaccins verspild worden terwijl er landen in Afrika zijn waar nog niet eens 5 procent van de bevolking gevaccineerd is’, zegt Sharifah Sekalala, die ongelijkheid en infectieziektes onderzoekt aan de Britse Universiteit van Warwick, tegen NBC News.

Een woordvoerder van het CDC benadrukt dat het aantal weggegooide vaccins nog altijd ‘extreem laag’ is ten opzichte van het totale aantal gevaccineerde mensen in de VS. Er zijn meer dan 370 miljoen prikken gezet in het land.

Hoeveel vaccins er in Nederland zijn weggegooid is niet duidelijk.