Dat drie staatssecretarissen in het demissionaire kabinet zijn benoemd terwijl ze Kamerlid zijn gebleven, is niet in strijd met de grondwet. Dat heeft de Raad van State geconcludeerd. Maar de belangrijkste adviseur van de regering is evenwel kritisch op de benoemingen en zegt dat ‘de gang van zaken uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig is’.