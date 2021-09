Apple wil van personeel VS weten of ze gevaccineerd zijn

Apple vraagt van zijn werknemers in de Verenigde Staten om hun vaccinatiestatus te delen. Daarmee zet het techbedrijf een volgende stap in zijn beleid rondom Covid-19 waarbij het concern personeel niet verplicht om zich te laten inenten.

De iPhone-maker heeft personeel in een memo gevraagd hun status vrijwillig bekend te maken voor half september, ongeacht of ze op afstand of vanaf kantoor werken. Het bedrijf zegt de gegeven te gebruiken voor het verbeteren van zijn coronaprotocollen. Apple vroeg aan werknemers in verschillende staten in de VS al eerder om deze gegevens om daarmee aan lokale regels te voldoen.

In tegenstelling tot een aantal andere bedrijven in de technologiesector geldt voor personeel van Apple geen vaccinatieplicht. Maar het bedrijf is wel harder geworden in het aansporen van werknemers. Onlangs is Apple een campagne gestart om het personeel aan te moedigen zich te laten vaccineren.

Gegevens veilig

Apple heeft zijn werknemers laten weten dat het de vaccinatiegegevens ‘vertrouwelijk en veilig’ houdt door de informatie samen te voegen en managers niet op de hoogte te stellen van de reacties. Toch zou die situatie in de toekomst kunnen veranderen, aldus het bedrijf.

Het techbedrijf zal uiteindelijk alle medewerkers van het hoofdkantoor verplichten terug te keren naar kantoor. Dat plan is al meermaals uitgesteld. Het bedrijf heeft werknemers laten weten dat ze een maand van tevoren weten waar ze aan toe zijn. De terugkeer naar kantoor zal niet voor januari zijn.